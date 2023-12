Der Unfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr.

Ulm (ots) - Der 49-Jährige fuhr mit seinem Audi auf der Landstraße 1170 von Sontheim in Richtung Niederstotzingen. Kurz nach Ortsausgang Sontheim, im 70er Bereich, überholte der Mann eine vorausfahrende 25-Jährige. Die wurde zuvor von einem unbekannten Auto überholt. Während das unbeteiligte Auto den Überholvorgang unbeschadet abschließen konnte, hatte der 49-Jährige den Überholvorgang wohl falsch eingeschätzt. Denn ihm kam eine 33-Jährige in ihrem Seat entgegen. Der Audi und der Seat stießen frontal zusammen. Beide Autos wurden durch den heftigen Aufprall von der Straße geschleudert. Die 25-Jährige, die von dem Audifahrer überholt worden war, bremste ihren Seat ab. Sie konnte einen Zusammenstoß mit den beiden Unfallfahrzeugen verhindern. Allerdings wurde ihr Auto von einem herumfliegenden Fahrzeugteil getroffen und beschädigt. Während die Seatfahrerin den Unfall unverletzt überstand, zogen sich die 33-Jährige und der mutmaßliche Unfallverursacher schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrenden in Kliniken. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 37.000 Euro. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Straße zwischen Sontheim und Niederstotzingen war bis etwa 21 Uhr gesperrt.



