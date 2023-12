Um 11.15 Uhr war eine 60-Jährige mit ihrem Opel auf der L1165 von Altheim in Richtung Gerstetten unterwegs.

Ulm (ots) - Dabei kam das Fahrzeug aufgrund von Glätte ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.



Kurz nach 22 Uhr kam es zu einem weiteren Glätteunfall bei Laichingen. Ein 45-Jähriger fuhr auf der K7408 von Feldstetten in Richtung Westerheim. Wegen Glatteis kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Über den ausgelösten E-Call wurde die Rettungsleitstelle verständigt. Rettungskräfte brachten den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Totalschaden von etwa 25.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug mit einem Kran. Während der Bergung des Fahrzeugs musste die Kreisstraße durch die Polizei gesperrt werden.



