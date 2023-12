Gegen 0.45 Uhr wollte eine Polizeistreife einen BMW in der Dorfstraße kontrollieren.

Ulm (ots) - Anhaltesignale des Polizeiautos missachtete der Fahrer und flüchtete in Richtung Sonderbucher Steige. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr der junge Mann nach Sonderbuch und in Richtung Asch. In Asch verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen eine Laterne. Der 18-Jährige fuhr weiter. Hier konnten ihn seine Mitfahrer wohl zum Anhalten bewegen. Er hielt an und flüchtete zu Fuß. Die drei Mitfahrer blieben am Auto zurück. Bei dem vorangegangenen Unfall erlitt eine 16-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der BMW wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der 18-Jährige konnte nicht mehr gefasst werden, seine Identität war jedoch schnell geklärt. Nach derzeitigem Stand hat dieser keinen Führerschein und sein BMW war nicht zugelassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.



+++++++ 2500410(TH)



