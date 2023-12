Kurz vor 18 Uhr betrat ein maskierter Mann die Sparkassen Filiale in der Königstraße.

Ulm (ots) - Er begab sich zum Kassenschalter und bedrohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Faustfeuerwaffe (näheres nicht bekannt).

Eine der Frauen übergab dem Räuber Bargeld und steckte es in eine vom ihm mitgeführten Stoffbeutel. Danach entfernte sich der Unbekannte zügig aus dem Gebäude und verschwand in unbekannte Richtung.



Der Bankräuber war etwa 170 bis 180 cm groß und schlank. Von der Stimme her wurde er auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt. Der Unbekannte war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube und Kopfbedeckung. Auf dem Rücken der Kleidung befand sich eine weiße Aufschrift. Die mitgeführte Stofftasche war schwarz oder dunkelblau. Mit starken Kräften fahndete die Polizei nach dem Täter. Der blieb verschwunden.



Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Ersten Erkenntnissen befanden sich auch unbeteiligte Personen im Eingangsbereich der Bank. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



+++++++ 2403348 (BK)



Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111