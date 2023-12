Der Unfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr.

Ulm (ots) - Eine 73-Jährige fuhr mit einem Opel in der Jahnstraße in Richtung Ziegeleistraße. Da sie wohl gesundheitliche Probleme bekam, kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeugheck des Opel in Richtung der Fahrbahn abgewiesen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. Die Fahrerin des Opel erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 76-jährige Fahrer des Mercedes und seine 71-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg im Anschluss an die Unfallaufnahme den nicht mehr fahrbereiten Opel.



++++2446902(TH)



