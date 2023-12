Am Montag entdeckte ein Zeuge den Müll an einem Parkplatz zwischen Ringingen und Steinenfeld.

Ulm (ots) - Ein Unbekannter warf dort fünf Tüten Hausmüll in den Wald. In dem Müll fanden die Ermittler Schriftstücke mit einer Adresse. Dadurch kam die Polizei Erbach auf die Spur eines 27-Jährigen. Der muss nun mit einer Anzeige rechnen.



Hinweis:



Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an und kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetze, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.



++++2477668 (BK)



Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111