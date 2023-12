Der 61-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1232. Bei Nerenstetten geriet er auf winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen.

Ulm (ots) - Sein Kleinlaster schleuderte über die Straße und landete in einer angrenzenden Wiese. Dabei beschädigte er Verkehrseinrichtungen.

Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Hinblick auf die glatten Straßenverhältnisse war die L1232 für etwa 45 Minuten gesperrt. Der Winterdienst rückte an und streute die Straße. An dem Kleinlaster der Marke Piaggio entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Der musste abgeschleppt werden.



