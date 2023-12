Ein Zeuge meldete den Einbruch gegen 21.45 Uhr im Stadtteil Einsingen.

Ulm (ots) - Die Einbrecher würden sich noch in dem Haus befinden. Mehrere Polizeistreifen rückten an und umstellten das Gebäude. In dem Haus konnten die drei Jugendlichen im Alter von 15 Jahren angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Diebesgut hatten sie bereits zum Abtransport im Haus bereit gelegt. Die Polizei brachte die Jugendlichen auf ein Polizeirevier. Dort wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun für den Einbruch verantworten.



+++++++ 2568114 (BK)



