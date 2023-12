Gegen 10.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein.

Ulm (ots) - Demnach würde eine Frau in einem Linienbus den Fahrer mit einem Messer bedrohen. Ein Großaufgebot der Polizei fuhr aufgrund des zunächst nicht eindeutigen Sachverhalts zur Haltestelle Universität Süd am James-Franck-Ring.

Wie sich später herausstellte, wollte die 62-Jährige wohl zuvor an einer Haltestelle aussteigen. Das hatte der Fahrer wohl nicht bemerkt und fuhr weiter. Daraufhin beleidigte die Frau den Fahrer und holte ein Teppichmesser aus ihrer Tasche. Mit dem bedrohte sie den 61-jährigen Busfahrer. Dabei hämmerte sie auch gegen die Scheibe, die den Fahrer im Innenraum vom Fahrgastbereich trennte. Als die Polizei eintraf, verließen der Fahrer und zwei unbeteiligte Fahrgäste den Bus. Die Frau wurde aufgefordert, das Messer beiseite zu legen. Da sie den Anweisungen der Polizei nicht folgte, musste sie unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Die offenbar verwirrte Frau kam nach ärztlicher Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus.



+++++++ 2400987 (BK)



