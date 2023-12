Am Samstagabend informierte eine 22jährige Frau die Beamten des Polizeireviers Ulm-West über den Verlust ihrer Handtasche.

Ulm (ots) - Sie hatte die in der Ulmer Weststadt verloren. Sollte die Tasche gefunden werden, wollte sie den Verlust vorsorglich bekannt geben. Kurz nach Mitternacht erschien eine 18jährige Frau beim Polizeirevier Ulm-West und gab eine Handtasche ab. Die hatte sie in der Sedanstraße gefunden. Nach einer Durchsicht des Inhalts der Tasche konnte sie eindeutig der 22jährigen Verliererin zugeordnet werden. Außer ihren persönlichen Gegenständen fand sich in der Tasche aber auch eine geringe Menge Marihuana. Die Verliererin wurde daraufhin umgehend darüber informiert, dass sie ihre Tasche an der Wache abholen könne. Kurze Zeit später traf die junge Frau dort ein. Sie erhielt ihren Besitz zurück - mit Ausnahme des Marihuanas. Während des Gesprächs mit der 22jährigen erkannte der sachbearbeitende Polizeibeamte, dass diese offensichtlich unter Betäubungsmitteleinwirkung stand. Kurz vor dem Gespräch mit dem Beamten hatte sie ihr Auto vor dem Dienstgebäude geparkt. Jetzt wird gegen sie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte diese tatsächlich den Betäubungsmitteleinfluss bestätigen, muss die Frau auch noch mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

