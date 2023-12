Ein Unbekannter war wohl am Freitagfrüh so gegen 4.30 Uhr an dem Dienstgebäude in der Schillerstraße zu Gange, so die Erkenntnisse von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Ulm (ots) - Dort wurde eine Scheibe an einem Büro im Erdgeschoss beschädigt. Das befindet sich in Richtung Hauffstraße. Spezialisten der Polizei Ulm und vom Landeskriminalamt Stuttgart sicherten die Spuren. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler erfolgten die Beschädigungen durch zwei Schussabgaben. Dabei entstanden kreisrunde Beschädigungen an der Scheibe. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Auch im Innern des Büros wurden EDV-Geräte durch die Geschosse beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe keine Personen oder Besucher im Gebäude aufgehalten hatten.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ulm, unter Tel. 0731/188-0 in Verbindung zu setzen.



Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.



Staatsanwaltschaft Ulm, Nadine Schmelzer, Tel. 0731/189-1442



Polizeipräsidium Ulm, Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111