Seinen Angaben zufolge befand sich der 26-Jährige gegen 1 Uhr im Bereich Bahnhofstraße / Glöcklerstraße.

Ulm (ots) - Dort traf er wohl auf zwei Männer und sprach sie an. Zusammen liefen sie in Richtung Bahnhof. Auf dem Weg dorthin soll der 26-Jährige plötzlich in eine nicht näher bekannte Seitengasse gezogen worden sein. Dort forderten sie von ihm seine Wertgegenstände. Er übergab ihnen wohl Geldbörse und Handy. Danach entfernten sich die Männer. Gegen 2.15 Uhr teilte der 26-Jährige den Raub dann bei der Bundespolizei am Bahnhof mit. Er konnte lediglich angeben, dass einer der Täter um die 160 cm und der andere um die 175 cm groß gewesen sein soll. Beide sollen wie er betrunken gewesen sein. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.



+++++++ 2582022 (BK)



Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111