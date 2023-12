Gegen 02.15 Uhr kam es am Samstag in der Mergelgrube in Jungingen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Lastwagenfahrern.

Ulm (ots) - Ursache für den Streit war, dass ein 48-jähriger nach der Pause seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, da der Lastwagen eines 46-Jährigen den 48-Jährigen blockierte. Während des Streits kam der 46-Jährige mit einem Unterlegkeil bewaffnet zum im Lastwagen sitzenden Fahrer, öffnete dessen Tür und schlug mehrfach gegen den Sitzenden. Dies wurde von einer weiteren 36-jährigen, männlichen Person beobachtet. Der Zeuge ging darauf zwischen die beiden Lkw-Fahrer. Der 46-jährige Beschuldigte lies dann zunächst von dem im Lastwagen sitzenden Mann ab, aber nur, um kurze Zeit später mit einem Schraubenschlüssel bewaffnet auf den 48-jährigen Fahrer los zu gehen. Dieser hatte mittlerweile sein Fahrzeug verlassen und konnte die Schläge mit einem Koffer abwehren. Der 36-jährige Zeuge ging zum Glück nochmals dazwischen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation beruhigt. Der 48-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und musste nicht weiter behandelt werden. Der 46-jährige sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.



+++++++++++++++++++++ 2588764



Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de