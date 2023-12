Gegen 12.30 Uhr war eine Zeugin auf dem Kurt-Schumacher-Ring von Ulm in Richtung Wiblingen unterwegs.

Ulm (ots) - Dabei fiel ihr ein Peugeot auf. Der fuhr vor ihr und deutlich in Schlangenlinien. Die Fahrerin des Peugeot kam wohl mehrfach auf die linke Seite, wodurch der Gegenverkehr gefährdet wurde. Zudem streifte sie mit ihren Reifen mehrmals den Randstein. Die Zeugin verständige die Polizei und verfolgte das Auto. Das hielt wenig später in Wiblingen in der Gögglinger Straße an. Eine Polizeistreife befand sich in der Nähe und konnte dort das Auto zusammen mit der Fahrerin feststellen. Die 36-Jährige roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Die Frau war absolut fahruntüchtig und hatte über zwei Promille intus. In einem Krankenhaus musste die 36-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Den Peugeot musste sie stehen lassen. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) sucht nun nach weiteren Zeugen, die durch die Fahrerin gefährdet oder auch geschädigt wurden. Am Peugeot der 36-Jährigen stellten die Beamten nämlich einen frischen Streifschaden an der Beifahrerseite mit weißen Lackantragungen, mutmaßlich von einem anderen Fahrzeug, fest.



