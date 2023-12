Gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung aus.

Ulm (ots) - Eine 25-Jährige kam im Mähringer Weg wohl versehentlich an die Bedienelemente ihre Herdes. Der schaltete sich daraufhin unbemerkt ein. Auf dem Herd geriet dann ein Plastikgefäß in Brand und fing an zu rauchen. Ein Schaden entstand nicht. Die Frau blieb unverletzt.



Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111