Gegen 17.30 Uhr waren die 23-Jährige und ihr 26 Jahre alter Begleiter in der Ulmer Innenstadt zu Fuß unterwegs.

Ulm (ots) - Sie befanden sich in der Neue Straße auf Höhe des Rathauses, als sich den Beiden ein Auto mit Neu-Ulmer Kennzeichen näherte. Wie die 23-Jährige der Polizei berichtete, stieg aus dem Fahrzeug ihr 25-Jähriger Ex-Freund aus. Der Mann sei wohl sofort auf die Beiden zugegangen und soll der jungen Frau plötzlich mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Durch die Schläge soll die Frau auf die Straße gestürzt sein und sich dabei Verletzungen zugezogen haben. Der 25-Jährige ließ dann wohl von der Frau ab und schlug scheinbar ohne Vorwarnung mehrmals mit der Faust auf den 26-jährigen Begleiter ein. Auch der sei offensichtlich zu Boden gegangen. Wie der 26-Jährige später bei der Polizei angab, wurde er wohl von dem Angreifer zu Boden gedrückt und er soll dabei mit dem Leben bedroht worden sein. Der 26-Jährige setzt sich nicht zur Wehr. Daraufhin ließ der 25-Jährige von seinem Opfer ab und der vermeintliche Angreifer zerrte die junge Frau ins Fahrzeug. Anschließend sei der VW in Richtung Donaustraße und weiter in Richtung Neu-Ulm davon gefahren. Später erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Gegenüber den Beamten machte der 25-Jährige offensichtlich widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die das Tatgeschehen zwischen dem Geschäftsgebäude und dem Rathaus beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Rufnummer 0731/188-3312 zu melden.



++++2561931



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111