Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch den fehlenden Automaten.

Ulm (ots) - Der war bis zum Diebstahl bei einem Getränkemarkt im Schulze-Delitzsch-Weg montiert. Unbekannte flexten den Standfuß ab. Dann brachten sie den Automaten, vermutlich mit einem Fahrzeug, zum nahegelegenen Parkplatz der Kleingartenanlage Galgenfeld. Die Täter flexten den Automaten auf und gelangten so an ihre Beute. Den Automaten ließen sie zurück. Der Polizeiposten Ulm- Wiblingen (Tel. 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen. In welchem Zeitraum die Tat ausgeführt wurde, muss noch ermittelt werden.



Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111