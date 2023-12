Zeugen meldeten den Falschfahrer gegen 12.30 Uhr der Polizei.

Ulm (ots) - Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Scania Lkw auf der B10 von Luizhausen in Richtung Urspring. Kurz vor Urspring erweitert sich die B10 an der Urspringer Steige auf insgesamt vier Fahrstreifen. Der 45-Jährige wechselte auf den ganz linken Fahrstreifen und befand sich auf der Gegenfahrbahn. Dort fuhr er weiter. Nach etwa 100 Meter werden die Richtungsfahrbahnen baulich voneinander getrennt. Unbeirrt fuhr der Lasterfahrer auf der falschen Straßenseite weiter Richtung Urspring. Dabei gefährdete er mehrere ordnungsgemäß entgegenkommenden Autofahrer. Nach dem Ende der Ausbaustrecke wechselte der Laster wieder auf seinen rechten Fahrstreifen. Die mittlerweile verständigte Polizei stoppte den Scania in Kuchen. Hinweise auf Beeinträchtigungen des Fahrers gab es nicht. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins des 45-Jährigen an. Für ihn war die Fahrt beendet. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.



+++++++ 2425779 (BK)



