Polizeihauptkommissarin Beate Kohlhas bietet am Montag (11.12.2023) eine Bürgersprechstunde in Weddinghofen an.

Bergkamen (ots) - Von 15 bis 18 Uhr hat sie in der St-Barbara-Apotheke, Schulstraße 45, ein offenes Ohr für Nöte, Fragen, Sorgen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger.



