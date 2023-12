Bisher unbekannte Täter haben am 20.02.2023 einer geschädigten Bergkamenerin während ihres Einkaufs bei einem Discounter an der Geschwister-Scholl-Straße die Geldbörse entwendet.

Bergkamen (ots) - Mit einer darin befindlichen Debitkarte wurde nur wenige Minuten später von einer unbekannte Frau Bargeld an einem Geldautomaten an der Werner Straße abgehoben.



Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der Täterin.



Hier der Link zum Fahndungsportal mit den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/122379



Wer kennt diese Frau? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell