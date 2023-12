Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Erich-Ollenhauer-Straße/ Hubert-Biernat-Straße wurden am Samstag (23.12.23) fünf Personen leicht verletzt.

Bergkamen (ots) - Ein 27-Jähriger aus Sonneberg war gegen 22.05 Uhr mit seinem PKW von der Erich-Ollenhauer-Straße in den Kreisverkehr eingefahren . Dabei übersah er das Fahrzeug eines 39-jährigen Bottropers, der aus Richtung Hubert-Biernat-Straße den Kreisverkehr befuhr.



Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die fünf Insassen im Auto des Bottropers. Sie wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Es ist ein Sachschaden von insgesamt etwa 50.000 Euro entstanden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Zur Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit komplett gesperrt. Die Straße musste im Anschluss durch eine Kehrmaschine gereinigt werden.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell