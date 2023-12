Am 25.12.2023 (Montag), gegen 14.34 Uhr, befuhr ein 35jähriger E-Scooter-Fahrer aus Werne den nördlichen Gehweg der Straße In der Dille in Bergkamen in Fahrtrichtung Hafen Bergkamen.

Bergkamen (ots) - Hier stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb.

Der E-Scooter wurde sichergestellt. An dem E-Scooter entstand geringer Sachschaden.



