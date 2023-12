Einem 20-jährigen Bergkamener ist am Donnerstag, 14.12.2023 in einem Linienbus seine hochwertige, japanische Querflöte entwendet worden.

Bergkamen (ots) - Gegen 13 Uhr habe der Mann einen Bus am Häupenweg in Bergkamen bestiegen. Beim Verlassen des Busses bemerkte er den Verlust seiner Querflöte.



Einige Tage später hatte er das Mundstück seiner Querflöte auf einer Online-Verkaufsplattform wiedererkannt. Als es zu einem Verkaufstermin des Mundstücks kam, konnte ein 28-Jähriger aus Bergkamen vorläufig festgenommen werden.



Dieser wurde nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.



Dem Querflötenbesitzer wird noch jetzt vor Weihnachten sein Musikinstrument zurückgegeben, damit er es am kommenden Fest bei einem weihnachtlichen Konzert spielen kann.



In diesem Sinne: frohe Weihnachten!



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Richter

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: nadine.richter@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell