In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16.12.2023, kam es gegen Mitternacht auf der Edisonstraße zu einem Verkehrsunfall.

Bönen (ots) - Ein 23 jähriger Schwerter kam mit einem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und beschädigte einen Zaun. Der Mann wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da Anzeichen für eine Alkoholisierung vorlagen, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 16.000 Euro geschätzt.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell