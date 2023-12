Am 30.12.2023 (Sa.) hat ein unbekannter Täter versucht, einen Zigarettenautomaten auf der Bahnhofstraße in Bönen aufzusprengen.

Bönen (ots) - Gegen 22.50 Uhr hat eine aufmerksame Bürgerin einen lauten Knall vernommen und die Polizei informiert.

Bei der Tatortaufnahme fanden die Einsatzkräfte einen stark beschädigten Automaten vor, welcher polizeilich sichergestellt werden musste. Beute hatte der männliche Einzeltäter (170-180 cm, schlanke Figur, schwarze Kapuzenjacke, Jeans) augenscheinlich nicht gemacht.

Weitere Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden hiermit gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307-921-3220 zu wenden.



