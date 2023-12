Bislang unbekannte Täter drangen am 25.12.2023 (Montag) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Fündgraben in Bönen ein.

Bönen (ots) - Nachdem sie zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr einige Räumlichkeiten durchwühlt hatten, flüchteten sie. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Relevante Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307-921-3220.



