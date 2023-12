Die Polizei sucht Zeugen, die einen unbekannten PKW-Fahrer am Dienstag (13.12.2023) in Bönen an der Kreuzung Bahnhofstraße / Kletterpoth dabei beobachtet haben, wie er nach einem Unfall mit einem Fahrradfahrer davongefahren ist.

Bönen (ots) - Gegen 17.30 Uhr war der 64-jährige Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Kletterpoth unterwegs. Aus dieser Straße kommend, beabsichtigte ein unbekannter PKW-Fahrer nach rechts auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einer leichten Kollision. Der PKW-Fahrer hielt daraufhin kurz sein Fahrzeug an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um den unverletzten Fahrradfahrer zu kümmern.



Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem beteiligten Fahrzeug oder seinem Fahrer/Fahrerin machen?



Es soll sich um einen schwarzen PKW handeln.



Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.



