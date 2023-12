Am Montag (18.12.23) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 13.35 Uhr und 22.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bönener Straße.

Bönen (ots) - Dort durchwühlten sie mehrere Räume.



Hinweise zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor.



Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 - 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Richter

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: nadine.richter@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell