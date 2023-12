Den Landrat des Kreises Unna, Mario Löhr, wollten Sie immer schon mal mit Fragen löchern? Oder wollten von der Polizei beispielsweise Wissenswertes zu den Themen Einbruchschutz und Fahrradhelmen erfahren? Dann ist die Kampagne "UNgefiltert - Ein Gespräch mit der Polizei" des Kreises Unna zusammen mit der Kreispolizeibehörde genau das Richtige für Sie.

Fröndenberg/Unna (ots) - Locker, ungezwungen und umsonst bei einem Kaffee, Tee oder Kakao kommen alle miteinander ins Gespräch. Da können auch schon mal Sorgen, Nöte und Hinweise an unsere Bezirksdienstbeamtinnen und Beamten dabei sein.



Die Idee zu dieser Veranstaltung stammt aus den USA, wo Polizeibeamte bereits seit einigen Jahren erfolgreich mit "Coffee with a Cop" mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten. Hemmnisse der Polizei gegenüber sollen abgebaut und Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden. All das beabsichtigt die neue Kampagne der Kreispolizeibehörde Unna "UNgefiltert - Ein Gespräch mit der Polizei".



Wir nehmen uns Zeit und hören Ihnen zu - und zusammen werden wir Lösungen erarbeiten, damit SIE zufrieden sind. Deshalb stehen wir mit dem Kaffeemobil und verschiedensten Kolleginnen und Kollegen zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr am kommenden Donnerstag (07.12.23) sowie Freitag (08.12.23) auf den Marktplätzen in Fröndenberg und Unna.



