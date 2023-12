Bei einem Verkehrsunfall auf der Westicker Straße wurden heute, Donnerstag (07.12.23) drei Personen leicht verletzt.

Fröndenberg (ots) - Eine 32-Jährige aus Fröndenberg war gegen 8.00 Uhr zusammen mit ihrem sechsjährigen Kind in ihrem PKW aus der Ostmarkstraße nach links auf die Westicker Straße abgebogen. Dabei übersah sie einen 21-jährigen Schwerter, der aus der Bismarckstraße kommend auf die Westicker Straße in Richtung Wickede/Ruhr abbiegen wollte.



Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die drei Personen. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es ist ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro entstanden.



Zur Unfallaufnahme war die Westicker Straße im Bereich Ostmarkstraße komplett für rund eine Stunde gesperrt. Dort mussten ausgelaufene Substanzen durch Streumittel gebunden werden.



