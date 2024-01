Ein 58jähriger Mann konnte am Sonntagmorgen (31.12.2023) bei einem Gartenlaubeneinbruch in Holzwickede vorläufig festgenommen werden.

Holzwickede (ots) - Gegen 05.00 Uhr wollte der 58jährige gewaltsam in eine Gartenlaube auf der Sölder Straße in Holzwickede eindringen, als er durch den Eigentümer der Gartenlaube während der Tatausführung überrascht und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden kann. Der 58jährige wurde vorläufig festgenommen. Durch den Einbruchsversuch wurde die Gartenlaube leicht beschädigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 58jährige entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



