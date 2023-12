Bisher unbekannte Einbrecher drangen am Samstag (09.12.2023) in ein Einfamilienhaus an der Lessingstraße ein.

Holzwickede (ots) - Die Täter brachen zwischen 12 Uhr und 18.50 Uhr ein Fenster auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Hier durchsuchten sie verschiedene Behältnisse und entwendeten Bargeld.



Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .



