Am Donnerstag (14.12.23) kam es gegen 12.50 Uhr auf einem Parkplatz in Kamen-Methler zu einem lauten Wortgefecht zwischen zwei Frauen.

Kamen (ots) - Eine 39-jährige Kamenerin befuhr mit ihrem PKW die Straße "In der Kaiserau" in Richtung Germaniastraße, als in der Höhe eines Wohnhaus-Parkplatzes eine 41-jährige Marokkanerin auftauchte und ihren PKW mit einer Alkoholflasche bewarf. Aus Angst, ihrer auf dem Gehweg laufenden Tochter könne etwas zustoßen, stieg die 39-Jährige aus. Daraufhin schlug die Marokkanerin unvermittelt zu und verletzte die junge Mutter.



Hinzugerufene Polizeibeamte bespuckte und beleidigte die alkoholisierte Marokkanerin ebenfalls. Bei der Ingewahrsamnahme widersetzte sie sich weiterhin mit Tritten gegen die Beamten und Beamtinnen.



Die Beschuldigte muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand und Beleidigung gegen Polizisten sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.



