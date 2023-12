Bislang unbekannte Täter sind am 25.12.2023 (Montag) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Fliednerstraße in Kamen eingedrungen.

Kamen (ots) - Nachdem sie zwischen 15.15 Uhr und 17.40 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Kamen unter der Telefonnummer 02307-921-3220 zu wenden.



