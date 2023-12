Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (17.12.2023) versucht, einen Zigarettenautomaten auf der Bogenstraße in Kamen zu sprengen.

Kamen (ots) - Anwohner vernahmen gegen 03:38 Uhr einen lauten Knall. Bei einer Nachschau stellten sie zwar keine Personen, jedoch den beschädigten Automaten fest. Trotz der massiven Beschädigung gelang es nicht, an das Innere des Automaten zu kommen.



Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Kamen unter der Telefonnummer 02303-921-3220 zu wenden.



