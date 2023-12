Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (16.12.2023) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Graf-Diederich-Straße in Schwerte eingebrochen.

Schwerte (ots) - Gegen 13.30 Uhr konnten Nachbarn zwei bislang unbekannte Personen im Garten des Hauses beobachten und verständigten die Polizei.



Bei Eintreffen konnten die Beamten zwar keine Personen mehr vorfinden, jedoch ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss.



Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck im vierstelligen Bereich entwendet.



Die unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben: sportliche, schlanke Statur, bunte Mützen ( rot und blau) sowie Sportjacken.



Zeugen, die ebenfalls etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schwerte unter der Telefonnummer 02304-921-3320 zu melden.



