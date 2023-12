null.

Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (20.12.2023) gewaltsam

in eine Wohnung in der Hüsingstraße in Schwerte eingebrochen.



Zwischen Dienstag (19.12.2023), 16.00 Uhr und Mittwoch (20.12.2023), 00.05 Uhr haben sich die Täter Zutritt in die Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses verschafft und haben dort Bargeld entwendet.



Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der

Polizei in Schwerte unter 02304-921-3320, 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.



