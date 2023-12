Ein Radfahrer wurde am Freitag (22.12.2023) bei einem Zusammenstoß mit einem PKW im Einmündungsbereich Reichshofstraße/Wannebachstraße leicht verletzt.

Schwerte (ots) - Gegen 16.15 Uhr fuhr ein PKW-Fahrer auf der Reichshofstraße und wollte nach rechts auf die Wannebachstraße abbiegen. Er achtete dabei nicht auf einen von links kommenden 33-jährigen Radfahrer, der gegen die linke Fahrzeugseite prallte und zu Boden stürzte.



Der PKW-Fahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um den leicht verletzten Radfahrer zu kümmern.



Es soll sich um einen schwarzen VW Golf mit dem Kennzeichenfragment "UN-W" gehandelt haben. Fahrer und Beifahrerin sollen etwa 23 bis 27 Jahre alt gewesen sein.



Hinweise zu dem Unfall, dem schwarzen PKW oder dem Fahrer bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .



