Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit vom 30.12.2023 (Sa.), 11.00 Uhr bis 31.12.2023 (So.), 13.00 Uhr, gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus im Eschenweg in Schwerte eingedrungen.

Schwerte (ots) - Es wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Schwerte unter der Telefonnummer 02304-921-3320 zu wenden.



