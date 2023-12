Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (16.12.2023) gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Gotenstraße in Schwerte eingebrochen.

Schwerte (ots) - Der Wohnungsbesitzer befand sich im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr lediglich eine Etage über der Wohnung. Als er zurück kehrte stellte er fest, dass ein Fenster geöffnet war und ein vierstelliger Bargeldbetrag fehlte.



Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Schwerte unter der Telefonnummer 02304-921-3320 zu wenden.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell