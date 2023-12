Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (13.12.2023) einen am Rosenweg geparkten PKW.

Schwerte (ots) - Der Geschädigte hatte seinen schwarzen VW Golf Kombi gegen 8 Uhr in Höhe Hausnummer 54 auf dem Parkstreifen in Richtung Wannebachstraße abgestellt. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser erheblich an der linken Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.



Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem beteiligten Fahrzeug oder seinem Fahrer/Fahrerin machen?



Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .



