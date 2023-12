Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag (10.12.23) verdächtige Personen in Schwerte-Holzen beobachtet haben.

Schwerte (ots) - Um 13.00 Uhr bemerkte eine 27-jährige Schwerterin, dass in ihre Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße eingebrochen worden war. Die unbekannten Täter durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie eine Brotbox.



Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 - 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Richter

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: nadine.richter@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell