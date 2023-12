Nach zwei vollendeten und einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Märkischen Straße am Mittwochvormittag (13.12.2023) sucht die Polizei Zeugen.

Schwerte (ots) - Die Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus und hebelten zwei Wohnungstüren auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck.



An einer weiteren Wohnungstür scheiterten die Täter und gelangten nicht in die Wohnung.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .



