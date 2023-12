Seit Dienstagnachmittag (26.12.2023) wird eine Frau aus Selm vermisst.

Selm (ots) - Ihr Fahrzeug konnte zwischenzeitlich in Bork am Bahnhof aufgefunden werden. Hinweise auf Eigengefährdung liegen vor.



Hier der Link zum Fahndungsportal mit dem Lichtbild der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/123150



Wer hat die Vermisste gesehen?



Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, oder über die Notrufnummer 110 auch an jede andere Polizeidienststelle.



