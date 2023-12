Nach einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Mittwoch (06.12.2023) ein möglicherweise verletzter Fußgänger davongelaufen.

Unna (ots) - Gegen 7.20 Uhr fuhr eine PKW Fahrerin auf dem Kessebürener Weg aus Richtung Kessebüren kommend und bog nach links auf die B 1 in Richtung Holzwickede ab. Kurz nachdem sie die rotlichtzeigende Fußgängerampel passiert hatte, bemerkte sie einen Schlag am PKW und hielt daraufhin an. Sie bemerkte nun einen gestürzten Fußgänger, der aufstand und auf dem Kessebürener Weg in Richtung Innenstadt davonlief. Ob die Person sich bei dem Zusammenstoß oder dem Sturz verletzt hat, ist nicht bekannt. Ein Schaden am PKW ist nicht entstanden.



Der Fußgänger soll, nach Zeugenaussagen, ein etwa 12 bis 14 Jahre alter Jugendlicher gewesen sein, der mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Mütze bekleidet war.



Die Polizei bittet den Jugendlichen, bzw. seine Eltern, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden und mitzuteilen, ob oder wie schwer er bei dem Unfall verletzt wurde.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell