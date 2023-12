Bei einem Verkehrsunfall am späten Nachmittag des 24.12.2023 wurde eine Fußgängerin in Unna-Hemmerde schwer verletzt.

Unna (ots) - Ein 39-jähriger Pkw Führer befuhr gegen 17:30 Uhr die Werler Straße in Richtung Werl, als aus bislang ungeklärter Ursache eine 70-jährige Fußgängerin kurz nach dem Ortsausgang auf die Straße trat. Sie wurde von dem Pkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.



Die Werler Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.



Zeugen des Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02303/921-3120 an die Polizeiwache Unna zu wenden.



