Am Dienstag (12.12.23) hat die Polizei in Unna in der Florianstraße bei einer Verkehrskontrolle einen spanischen LKW sichergestellt, bei dem gleich mehrere technische Mängel festgestellt wurden.

Unna (ots) - So bemerkten die Beamten beispielsweise gerissene Bremsscheiben und Kotflügel sowie durchgerostete Bremsmodule und Druckluftbehälter. Auch der Auflieger wies Mängel auf: beschädigte und zum Teil selbst geflickte Reifen und ein stark verbogener und instabiler Rahmen.



Zudem war der LKW-Fahrer, der aus Spanien kam, viel zu schnell unterwegs - bei erlaubten 80 km/h fiel er mit 119 km/h auf.



Die Weiterfahrt nach Dänemark wurde ihm untersagt und der LKW abgeschleppt. Ein Gutachten ergab noch weitere Mängel an dem LKW samt Auflieger. Laut einer Schätzung belaufen sich die Reparaturkosten auf rund 8.500 Euro.



Der spanische Halter des LKW wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Richter

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: nadine.richter@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell