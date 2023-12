Ein 45-jähriger polnischer Staatsbürger ist nach einem Wohnungsbrand am Montag (04.12.23) vorläufig festgenommen worden.

Unna (ots) - Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, war seit ein paar Tagen in der Wohnung eines Freundes in der Friedrich-Winter-Straße in Königsborn untergekommen. Aus noch ungeklärter Ursache sei gegen 7.45 Uhr aus einer dortigen Dachgeschosswohnung schwarzer Rauch aufgestiegen.



Bei Eintreffen der Polizei saß der 45-Jährige bereits in einem Rettungswagen und wurde erstversorgt.



Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.



