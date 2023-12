Am 12.12.2023, gegen 16.50 Uhr, kam es in Unna zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 51-jährigen Fahrzeugführer aus Unna und einem 61-jährigen Rollerfahrer aus Bönen.

Unna (ots) - Hierbei übersah der Unnaer (Fahrtrichtung Unna) beim Abbiegen nach links an der Straße An der Vaerstbrücke den entgegenkommenden Bönener. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu.



Zwecks weiterer Behandlung, wurde der Rollerfahrer mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.



Die Hammer Straße war kurzfristig gesperrt.



