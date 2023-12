Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Mittwoch (20.12.2023) bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt.

Unna (ots) - Der Jugendliche wollte gegen 17.05 Uhr die Kleistraße in Höhe Hausnummer 51 am dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Ein aus Richtung Massen kommender PKW habe zunächst angehalten, sei dann aber, als er mit seinem Scooter losfuhr, ebenfalls angefahren und habe ihn an der linken Körperseite getroffen. Der 15-Jährige und der Scooter fielen daraufhin hin.



Die Beifahrerin des PKW habe ihn dann angesprochen und gesagt, er sollte in die Straße "Am Freizeitbad" kommen, da würde man auf ihn warten. Dort konnte er dann aber den beteiligten PKW nicht mehr feststellen.



Der Jugendliche verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, sein Scooter wurde beschädigt.



Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen anthrazitfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer sei etwa 40 bis 50 Jahre alt, die Beifahrerin, die eine Brille trug, etwa 60 bis 70 Jahre alt gewesen.



Am Fußgängerüberweg habe auch eine etwa 60 bis 70 Jahre alte Fahrerin eines roten Opels angehalten, die möglicherweise Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen kann.



Zeugen oder Unfallbeteiligte wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .



